【美國加息】對沖基金Citadel創辦人︰儲局若過快減息　或失公信力

▲ 【美股加息】對沖基金Citadel創辦人︰儲局若過快減息 或失公信力

美國CPI通脹壓力續紓緩，加息預期降溫，且預期3月減息的機率由一日前約10%上升至27%。不過，對沖基金城堡投資（Citadel）創辦人兼行政總裁格里芬（Ken Griffin）表示，美國聯儲局若過快減息，聲譽可能會受到影響。

格里芬指，儲局需要傳達的信息是將「把通脹精靈收回瓶裡」，認為若過快減息，可能會失去致力於實現將通脹回落至2%目標的公信力。他稱，市場對明年步入寬鬆周期感到非常樂觀，認為儲局需要平衡這一點，並確保能堅持致力實現通脹2%目標的訊息。

另外，他又預計第二季度美國經濟將陷入衰退，嚴重程度則將取決於若干因素。預計儲局不會較當前水平進一步加息，也不認為國會在明年大選前削減赤字支出。

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責任編輯︰梁浩碩