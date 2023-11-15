  • 21°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 08:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】對沖基金Citadel創辦人︰儲局若過快減息　或失公信力

宏觀解讀 08:01 2023/11/15

分享：

分享：

【美股加息】對沖基金Citadel創辦人︰儲局若過快減息　或失公信力

美國CPI通脹壓力續紓緩，加息預期降溫，且預期3月減息的機率由一日前約10%上升至27%。不過，對沖基金城堡投資（Citadel）創辦人兼行政總裁格里芬（Ken Griffin）表示，美國聯儲局若過快減息，聲譽可能會受到影響。

格里芬指，儲局需要傳達的信息是將「把通脹精靈收回瓶裡」，認為若過快減息，可能會失去致力於實現將通脹回落至2%目標的公信力。他稱，市場對明年步入寬鬆周期感到非常樂觀，認為儲局需要平衡這一點，並確保能堅持致力實現通脹2%目標的訊息。

另外，他又預計第二季度美國經濟將陷入衰退，嚴重程度則將取決於若干因素。預計儲局不會較當前水平進一步加息，也不認為國會在明年大選前削減赤字支出。

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

【美國經濟】城堡投資創辦人：世界面臨動盪、和平紅利已走到盡頭　或見數以十年計高通脹

【中國市場】對沖基金Citadel創辦人：中國是環球投資者必要的目的地　有信心中國經濟增長超標完成

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 財政政策 美股 減息 加息 美國聯儲局 美國 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國加息】摩通戴蒙：市場對短期數據反應過度　通脹可能不會那麼快下降

下一篇文章

【Morning精點】中國據報擬用1萬億人幣救樓市︱為何官媒預告年底前降準？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款