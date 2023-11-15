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【分析】中國新萬億救樓市　對內房有何影響？

股市 07:11 2023/11/15

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【分析】中國新萬億救樓市　對內房有何影響？

彭博報道中國政府最快11月推出「三大工程」建設具體計劃，為項目提供至少1萬億元人民幣資金，以期望能穩定低迷的房地產市場，而「三大工程」建設是指保障性住房、城中村改造和平急兩用基礎設施。

若措施屬實，對房地產股未必有重大利好，若房企有城中村改造項目，若因而獲得政府融資，不過，房企早前在資金需求下，值錢的項目或已出售，而政府計劃似乎不涉及房企三四綫樓盤的興建，大型房企資金短缺的情況未必能紓緩。

另外，保障性住房等措施將增加房屋供應，目前內地樓價處下行壓力，增加供應或未必能穩定樓價。

而利好的是，可盤活房地產上下游的產業鏈，令水泥、建材、裝修、家品等行業可重新接單，由於大部份民營房企拖欠貨款，令上下游公司亦陷入財政危機，拖欠銀行貸款，若公司可維持運作，仍有機會走出危機。

另外，市場最留意的是計劃金額，規模1萬億元人民幣，無論如何，亦將向市場使用1萬億元，連同早前增發1萬億元人民幣作災後重建，提高赤字、提前下達地方債新增限額等，增加資金投放始終有利市場。

【中國救市】中國增發萬億國債　夜期急彈400點、離岸人幣軟

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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