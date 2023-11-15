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【券商點睇】遊戲商業化節奏逐步恢復 騰訊業績具備較好彈性

股樓投資 11:33 2023/11/15

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中信建投發表報告指，：騰訊（00700）在板塊的流動性層面存在壓力，後續仍需觀察內外景氣度差異。外資主動資金年初至今呈現流出趨勢，被動資金基本持平，相較於其他亞太地區的淨流入，對國內及香港地區的配置意願有所下降。雖然內資較2021年2月高點仍有累計流入，但考慮到港股整體的外資佔比較高，內資增持可能難以抵銷外資流出。

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基本面層面，公司遊戲商業化節奏有望恢復，加上產品周期上行，維持樂觀展望。廣告方面，視頻號、小遊戲及算法優化對業務的積極影響預計可以持續，後續有望繼續推動收入增速，以及利潤率優化。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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另一方面，支付業務預計受益疫後線綫上綫下消費復甦；財富管理業務在合規整改後有望開啟正常化增長；雲業務受策略調整影響邊際減弱，且產品迭代下毛利率提升，SaaS層騰訊會議、企業微信商業化加速從而大幅減虧。總體來看，騰訊2023至2024年業績具備較好的彈性，中長期業務仍具備較好的增長前景和盈利回報，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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