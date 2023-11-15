【券商點睇】遊戲商業化節奏逐步恢復 騰訊業績具備較好彈性

中信建投發表報告指，：騰訊（00700）在板塊的流動性層面存在壓力，後續仍需觀察內外景氣度差異。外資主動資金年初至今呈現流出趨勢，被動資金基本持平，相較於其他亞太地區的淨流入，對國內及香港地區的配置意願有所下降。雖然內資較2021年2月高點仍有累計流入，但考慮到港股整體的外資佔比較高，內資增持可能難以抵銷外資流出。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

基本面層面，公司遊戲商業化節奏有望恢復，加上產品周期上行，維持樂觀展望。廣告方面，視頻號、小遊戲及算法優化對業務的積極影響預計可以持續，後續有望繼續推動收入增速，以及利潤率優化。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，支付業務預計受益疫後線綫上綫下消費復甦；財富管理業務在合規整改後有望開啟正常化增長；雲業務受策略調整影響邊際減弱，且產品迭代下毛利率提升，SaaS層騰訊會議、企業微信商業化加速從而大幅減虧。總體來看，騰訊2023至2024年業績具備較好的彈性，中長期業務仍具備較好的增長前景和盈利回報，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：港股未轉勢 好友須努力

【同場加映】溫股知新：本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛