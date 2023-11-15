【專家點睇】解讀10月信貸數據 溫彬：信用擴張料偏暖

數據顯示，10月人民幣貸款增加7,384億元（人民幣，下同），按年多增1,058億元。10月末，中國社會融資規模存量為374.17萬億元，按年增長9.3%；10月份，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4,837億元，按年多增232億元。另10月末，中國廣義貨幣（M2）餘額按年增長10.3%，增速與上月末持平。

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民生銀行首席經濟學家溫彬撰文指，在季節性效應、經濟修復波折等因素影響下，10月信貸投放按月回落，但總體保持平穩，信貸結構有待進一步優化；財政加大發力下，社融持續改善，支撐仍強。往後看，積極的財政政策有望帶動總需求和經濟恢復動能逐步增強，穩健的貨幣政策也會通過降準等多種方式予以協同配合，共同穩固寬信用進程。

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他稱，近期中央金融工作會議指出「始終保持貨幣政策的穩健性，更加注重做好跨周期和逆周期調節」，下階段要「保持貨幣信貸和融資總量增長合理、節奏平穩、效率提升」，預計年內信用擴張仍可保持偏暖狀態，且月度間信貸更加平滑，波動性降低。

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責任編輯：林衛