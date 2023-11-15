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【券商點睇】新房業務市佔率逆勢提升 貝殼整體經營穩健

股樓投資 09:33 2023/11/15

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浙商證券指，貝殼（02423）第三季淨收入按年升1.2%，經調整淨利潤按年增13.7%，毛利率為27.4%，較上年同期增加0.4個百分點。雖然第三季公司的新房業務總交易額下降受到全國商品住宅修復承壓的影響，但公司首三季的新房成交市佔率逆勢提高，且存量房業務作為公司的基本盤規模基本保持穩定，公司的整體經營仍較為穩健。

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報告稱，貝殼旗下家居家裝及新興業務表現亮眼。第三季來自家居家裝業務的收入增長72.1%，主要因全國房地產竣工面積增加帶動家居家裝業務增加。新興業務方面，其收入按年上升202.7%，公司的租賃住房管理業務增長迅速。

【延伸閱讀】券商點睇：小米14首周銷量破百萬 雷軍：嚴重缺貨 拼命催單，請按【見下頁

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浙商證券指出，繼續看好貝殼作為中介龍頭在本輪地產行業修復周期中，新房和二手房業務的表現。根據公司第三季業績及第四季的業績指引，公司全年業績具備改善空間。參考可比公司估值以及貝殼龍頭地位，維持公司2023年市盈率30倍的估值，對應目標價為67.97元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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