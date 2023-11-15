西安太古里正式動工　料2026年起分階段落成

太古地產(01972)與西安曲江新區管理委員會，近日為雙方的合作發展項目西安太古里舉行了動工儀式，標誌該項目進入施工建設階段。西安太古里總佔地約129萬平方呎，位於小雁塔歷史文化片區。該綜合發展項目是目前為止規劃商業面積最大的「太古里」，預計項目地上地下的總建築面積約275.7萬平方呎，將包含零售商場、文化設施及居舍系列的奢華酒店等業務，總投資額預計約為人民幣100億元。西安太古里預計於2026年起分階段竣工。

西安市曲江新區管委會表示，小雁塔歷史文化片區綜合改造啟動以來，曲江新區始終堅持文物保護優先，推動傳統文化與現代文明結合。理念與太古地產尊重歷史、融入城市，打造具有全球商業魅力和影響力項目的定位契合。

太古地產行政總裁彭國邦指，將與合作夥伴一起，為古都西安打造一個充滿活力的國際級文化和商業目的地，協助提升西安在中國乃至全球的商業魅力和影響力。

作為太古地產的第四座「太古里」，將延續低密度、開放式的建築設計佈局，同時靈感源自盛唐時期簡潔且優雅的傳統建築風格。地塊毗鄰世界文化遺產「小雁塔」和唐長安城中著名皇家寺院「薦福寺」，建築設計佈局將以它們為視覺重心。

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