▲ 【美國停擺】眾議院議長料新方案可贏得兩黨支持 避過11.18停擺危機

美國未擺脫停擺危機，若美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）為政府提供臨時資金的新方案未能通過，華府將於11月18日關門。約翰遜接受外媒訪問時表示，分階段撥款的支出法案可以贏得兩黨的支持，避免政府停擺。

約翰遜表示，將與所有眾議院共和黨人會面，又指不知道自己會從黨內獲得多少支持。

約翰遜的方案是計劃為部份美國政府部門暫時提供資金至1月19日，而其他部門則提供資金至2月2日。然而，該計畫面臨至少八名極端保守派人士的反對，他們希望立即削減開支或修改移民法，以作為採取任何臨時措施的前提。

約翰遜提出的方案將在周二進行投票，根據程序，將需要獲得三分之二的多數票，而要達到這個門檻，只有獲得大量民主黨議員的支持才能實現。若方案可在眾議院通過，預期在參議院也可贏得支持，總統拜登已暗示願意簽署協議。

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編輯：袁諾曦