夏寶龍深圳晤英國太古施銘倫　太古稱將加大中港投資　積極參與大灣區建設

港澳辦主任夏寶龍於14日早上在深圳會見英國太古集團行政總裁施銘倫等人。中聯辦主任鄭雁雄亦有參與。

夏寶龍指出，香港回歸以來，「一國兩制」的成功實踐取得舉世公認，香港的國際金融、航運、貿易中心地位穩固，營商環境世界一流。中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針。

夏寶龍對太古集團長期以來紮根香港、支持「一國兩制」事業、促進香港經濟發展表示肯定和讚賞。並希望太古集團繼續堅定支持，共享中國龐大市場和開放發展的紅利，為香港經濟社會發展多做貢獻。

施銘倫表示，太古集團看好香港發展前景，對「一國兩制」充滿信心，將繼續加大對香港和內地的投資，並積極參與粵港澳大灣區建設。

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