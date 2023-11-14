▲ 【業績｜濠賭股】澳博第3季虧損收窄至4.1億 博彩淨收益急增4.9倍

澳博控股 （00880） 公布第三季表現，期內博彩淨收益為54.13億元，按年增492.9%；虧損4.1億元，按年收窄78.4%；經調整EBITDA（息稅攤銷折舊前溢利）錄5.66億元，去年同期蝕9.68億元。

澳博控股截至9月底現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為45.70億元，債項則為282.99億元。

上葡京經調整物業LBITDA大幅收窄

新項目上葡京第3季毛收益為10.84億元，當中博彩毛收益為7.83億元及非博彩收益為3.01億元，分別按年增16.0倍及3.3倍；經調整物業LBITDA（息稅攤銷折舊前虧損）為2,700萬元，去年同期蝕2.27億元。

另一旗艦項目新葡京毛收益為15.48億元，當中博彩毛收益為14.67億元，按年增4.7倍，經調整物業EBITDA為3.73億元，去年同期蝕2.23億元。

非轉碼博彩毛收益增5倍

澳博控股上季貴賓博彩為主的轉碼博彩毛收益為3.35億元，按年增加1,055.2%；中場為主的非轉碼博彩毛收益為48.97億元，按年增506.8%；電子遊戲博彩毛收益為4.99億元，按年增加330.2%。

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責任編輯：李哲毅