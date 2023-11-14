【東南亞小騰訊】SEA現挫13.5%　第3季虧損1.44億美元遜預期、李小冬重申加碼投資電商

▲ 【東南亞小騰訊】SEA盤前跌11% 第3季虧損1.44億美元遜預期、李小冬重申加碼投資電商

素有東南亞小騰訊之稱的SEA（美：SE）公布第3季業績，期內收入33.10億美元，按年增4.9%，不及預期；虧損1.44億美元，按年少74.7%；每股虧損0.26元，而市場原本預期公司將盈虧平衡。SEA早段曾跌逾14%，現跌13.5%，報39.829美元。

Sea董事長兼首席執行官李小冬表示，其電商戰略是最大限度地提高業務長期盈利能力，爲了實現這一長期目標，SEA著眼於三個關鍵因素，增長、當前盈利能力和市場份額增加。李小冬表示，目前集團會優先投資業務，以增加市場份額，同時打算進一步強化本地化營運能力，料有助建立競爭護城河。

繼續悉時投資

李小冬強調，不會依賴外部資金，並悉時進行力所能及投資。

在過去幾個季度中，我們實現自給自足和盈利的舉措大大地提高了現金儲備和營運效率，我們看到了高效建立電商內容生態系統的絕佳機會，尤其是在直播領域。

電商GMV增5.1%

Shopee在內電商業務上季收入爲22億美元，按年增長16.2%，當中GMV（商品交商總額）201億美元，按年增長5.1%；分部調整後LBITDA爲3.47億美元，按年少30.1%；遊戲平台Garena在內數碼娛樂收入5.92億美元，按年增11.9%，分部經調整EBITDA為2.34億美元，按年少19.3%；金融科技收入4.46億美元，按年增36.5%，分部經調整EBITDA為16.6億美元，去年同期蝕6774.6萬美元。

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編輯：李哲毅