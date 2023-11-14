▲ 【6808業績】高鑫零售中期虧損擴至3.59億人幣 受累豬肉鮮菜物價下調、囤貨潮退去

阿里巴巴 （09988） 有份投資、內地超市大潤發母企高鑫零售 （06808） 公布9月底止中期業績，期內收入357.68億元（人民幣，下同），按年跌11.9%；經營溢利1900萬元，按年少96.2%，虧損利3.59億元，按年擴大420.3%，每股蝕0.04元。

高鑫零售提到，期內同店銷售增長跌5.9%，主要是1）豬肉及鮮菜CPI按年下降、2）保供業務收縮、及3）客戶囤貨心智消退，導致平均客單下滑。高鑫零售截至9月底共有505間實體店，較3月初大減77間。

策略進展方面，高鑫零售表示，已研發逾百隻自有品牌產品，其業績滲透率已佔所涉小分類整體業績的近10%，同時正重構大賣場商戶結構，聚焦餐飲和服務。高鑫零售稱，會持續優化履約成本，將拓展服務時間，擴大服務半徑，加大自有APP的用戶增長， 深化與淘鮮達及餓了麼的合作，並探索新渠道。

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責任編輯：李哲毅