▲ 【分析】為何官媒預告年底前降準？

內地四大官媒頭版刊發文章討論年底前降準，以推動融資成本下降，似乎反映內地資金仍緊張，並需要再降低實體經濟的融資成本。其實內地資金面仍緊，不止年底前，有可能11月底前已要降。

內地對上一次降準為9月15日，當時下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，金融機構加構平均存準率降至約7.4%，釋放約5000億元（人民幣，下同）流動性。

10月底內地拆借市場水緊，有金融機構當日的隔夜回購利率成交達50厘，有報道指內地因而撤查事件。內地未有相關公布，但估計主要原因可能是金融機構為了賺取更大的「淨利差」，寧願「借短貸長」，因為短息拆借利率及資本成本較低，借出利率較高的貸款，但金融資機需於特定時點滿足考核安排，因而當日需要拆入隔夜資金，由於資金面偏緊，令風險急升，對手拆出資金利率愈搶愈高。

降準一次0.25厘，可增加5000億元供應，可令資金成本下跌。

然而，當時9月18日降準後，人民銀行公開市場業務父易公告顯示，7天逆回購中標量為1840億元，到10月31日，7天逆回購中標量為6120億元，顯示市場對資金需求強勁。到11月1日月結後，7天逆回購中標量仍達3910億元，顯示資金面未有因月結後而緩解，到今日7天逆回購中標量仍為4240億元。

【人行降準】內地四大證券報頭版 同日刊文討論降準

記者：譚志偉