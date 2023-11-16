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【騰訊700】馬化騰發文講述25周年理念：讓狀態最好的人上場　用戶沒有自動增長，盡量別打擾

股市 12:35 2023/11/16

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【騰訊700】馬化騰發文講述25周年理念：讓狀態最好的人上場　用戶沒有自動增長，盡量別打擾

騰訊 （00700） 周三公布業績，騰訊旗下「騰訊文化」公眾號同日發文，引用主席馬化騰為騰訊年刊所撰寫的序言。馬化騰提及，騰訊今年成立25周年，發布最新管理理念「讓狀態最好的人上場」，而騰訊人狀態最好的時候，就是投入、專注在產品，必須對產品和業務足夠「上心」。

馬化騰又指，網路的產品不斷更新迭代，隨著技術的進步，產品的架構也越來越複雜，但產品是最誠實的，它會忠實地記錄和呈現我們在其中投入的心血和智慧。如果連自己的產品都不用，每天坐在辦公室裡，是不會有新的方案、新的想法的。

馬化騰表示：

上心，我們才能體會用戶的真實感受，才能看到本質，判斷出什麼是用戶最關注、真正對用戶有價值的核心功能；才能從核心能力延展開，把產品做到極致。

他以微信發展過程為例，產品和產品的價值是第一位的，而微信最核心的價值是實現了即時連接，首先是人與人的信息連接，在這個基礎上，騰訊逐漸擴展到人與物、人與服務，於是有了朋友圈，有了小程序，有了視頻號。

馬化騰要求管理者必須是產品使用者：

在騰訊，我們的管理者不能只是安排別人去解決產品問題，一定要成為自研產品的使用者，常用，天天用。一定要有一部分精力在產品問題上，紮根思考，這樣，最後會比解決一個bug收穫更多。這要變成我們的習慣和本能。

還有很容易被忽略的一點，是資源使用的克制。產品沒有真正做好之前，不要濫用平台和其他資源。產品能夠立住，核心是能否真正為用戶創造價值。

馬化騰續指，如果核心能力、產品價值沒有做透，透過平台的推薦和行銷手段把用戶招攬過來，只會讓用戶失望，事後要花更多的精力彌補，得不償失。所以當使用者沒有自動在成長的時候，盡量不要打擾使用者。亂加資源、拉行銷相當於為產品加了濾鏡，看不出原貌。最好是在原生態的情況下，找準方向點再發力。

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