▲ 【騰訊700】馬化騰業績前發布4400字長文 形容時代正值巨變、騰訊須專注擅長之處

騰訊 （00700） 業績發榜前夕，主席馬化騰發布題為《關於騰訊未來發展的思考》、字數逾4400字的文章，提到現時互聯網行業盤整，讓公司有機會正視過去在快速發展中疏漏的問題，重新思考企業在社會中應該發揮的作用。

互聯網行業不斷改變，馬化騰表示，從疫情以來，數字化進程的加速讓貧富差距等社會問題加劇，實體經濟承壓，人口老齡化也逼近現實，「我們面臨時代巨變，整個互聯網行業都在重新思考未來」。

馬化騰強調騰訊要專注做最擅長的事：

不要在需求里迷路，我們還要結合自己的長處去解決關鍵問題。形成長處也要專注，長時間專注，把優勢兵力集中在一個有價值的問題上，才能不斷突破。

馬化騰稱，騰訊是一家務實的公司，多年來一直堅持以正為本，遇到問題解決問題。面對新形勢下用戶、產業、社會（CBS）三位一體、跨界創新的藍海，「企業需要做的是認真投入，下場去做」。

行業盤整反而讓公司正視過去疏漏

現在的行業盤整讓我們有機會正視過去在快速發展中疏漏的問題，重新思考一個企業在社會中應該發揮的作用。怎麽更好地利用和發揮我們現有的能力，把它們應用到更多更需要的場景中，為社會創造價值，這是我們正在努力思考的難題。 這是一條永無止境的路。為問題尋找答案，為能力尋找應用場景，是一個非常愉快的創新創造的過程。

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編輯：李哲毅