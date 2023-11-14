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【一國兩制】夏寶龍深圳會見英國太古集團CEO施銘倫　太古稱加大香港投資

股市 19:19 2023/11/14

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【一國兩制】夏寶龍深圳會見英國太古集團CEO施銘倫　太古稱加大香港投資

據港澳辦微信公眾號，港澳辦主任夏寶龍在深圳會見英國太古集團行政總裁施銘倫等人。夏寶龍對太古集團長期以來紮根香港、支持「一國兩制」事業、促進香港經濟發展表示肯定和讚賞。

夏寶龍指出，香港回歸以來，「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成功，香港經濟蓬勃發展，國際金融、航運、貿易中心地位穩固，營商環境世界一流。

他稱，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅定支持香港長期保持獨特地位和優勢，在強國建設、民族復興新征程上香港前景廣闊、未來可期；希望太古集團繼續堅定支持「一國兩制」方針，積極參與中國高水準對外開放，共享中國龐大市場和開放發展的紅利，為香港經濟社會發展多做貢獻。

施銘倫表示，太古集團看好香港發展前景，對「一國兩制」充滿信心，將繼續加大對香港和內地的投資，積極參與粵港澳大灣區建設。

夏寶龍深圳會見英國太古集團行政總裁施銘倫等人

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編輯：伍鍵文

港股 太古股份公司 A（00019） 太古地產（01972） 經濟 太古 太古地產 夏寶龍 一國兩制
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