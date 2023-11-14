富途陸秉鈞：拆解騰訊3大業務上季表現關鍵　業績前最新部署策略

最受投資者關注的本地上市科技股之一的騰訊 （00700） ，將於周三（15日）收盤公佈第三季度業績。作為全港上市公司市值最大的一間，騰訊於世界各地特別是內地業務覆蓋面非常之廣，一般散戶不容易了解，更不要說深度研究解讀了。為此，本欄嘗試以騰訊三大業務中主要子業務的表現、附以簡單篇幅加以論述，讓大家更易對騰訊更立體理解到。

「增值服務 - 遊戲業務」

近幾年，「遊戲業務」因為強大的基數和增長動力，最近一季相關收入佔總收入比例達30%，騰訊儼然成為半隻「遊戲股」。「遊戲業務」上季維持按年增長，但若從地方分類，增長集中於國際遊戲業務上（增長12%），本土市場則持平；由於第二季度是傳統淡季，加上暑假所帶來的增長點在第三季才會看到，所以相信第三季遊戲業務、不論本土和國際市場，將錄得增長，其中國際市場將繼續領跑於內地土本市場。市場預期，最新季度業績可錄得高單位數至低雙位數字的增幅。

「增值服務 - 社交網絡」

另外，騰訊的傳統業務「社交網絡」業務，其中一個大家較熟悉的是騰訊音樂的直播業務，但這個業務我們推測正本季正面臨挑戰，對整個社交業務將帶來負面影響，筆者認為這個業務短期並非增長動力來源。筆者較關注新一季業績公佈環比會否再出現倒退情況。

「金融科技及企業服務 」

「雲業務」是大型科技股的重要業務，個人認為是衡量一間公司在企業服務發展實力的最重要業務。騰訊的雲業務併在「金融科技及企業服務」的業務內，第二季「金融科技及企業服務」按年錄得15%增長，但是按季卻是持平。這跟大家預期雲業務受惠AI 熱潮或企業投入所帶來的顯著增長的想法不相同。

按目前市場部份資料分析，筆者認為此業務按年仍將錄得同比雙位數增長，幅度為十數個百分比左右，但筆者會關注環比變化情況，看雲業務增速是否進一步恢復。

「網絡廣告」

騰訊第二季於「網絡廣告」分部業務為市場帶來眼前一亮的增長亮點，按年獲得34%增長，按季也做到15%增長；這部分讓筆者意想不到的，也是讓市場驚喜。儘管目前最新一季度的總收入佔比只有17%，並不巨大，但它的增長動力相信在未來仍然能維持。按目前市場部份資料分析，筆者認為此業務按年將錄得同比雙位數增長，幅度為百分比二十多左右。市場則預期線上廣告收入增長22%至262億元，並將創季度收入新高。

進行SHORT PUT 比現價追入更理想

參考外間分析，市場對收入預計範圍增長百分比從高單位數至低雙位數，綜合市場預期後，騰訊收入可增長11%至1549億元（人民幣，下同），經調整純利增長24%至400億元。經調整後純利增速超過收入增速，意味著市場認為毛利率將有提升。「網絡廣告」相信在增長仍然是非常顯著，並且對「金融科技及企業服務 」的增長也有信心。對於騰訊收入佔比最重的增值服務的增長，包括遊戲業務，市場本次則是抱不過不失的預期態度。

不過，市場更為關注本次季度分派的情況，因爲騰訊近兩年第三季度業績後都有進行分派旗下的投資股份。不過，即使騰訊沒有在周三公佈也不需要先失望而回，因為公佈不一定是在業績發佈當天。比如第一年是在12月23日公佈分派京東，第二年是在11月16日公佈分派美團。

近期騰訊股價走勢明顯跑赢同業，已經重返9月中後期的水平，似是資金作出提前部署，於310元（周一收盤價為309.8元）才追入，可能會較「蝕章」，想入貨的投資者，建議待業績後或選擇賣出300元行使價的即月PUT（認沽期權）進行接貨部署，收取每股近HKD 3.6的期權金，相對值搏率會高一些。

【關於作者】陸秉鈞是富途證券香港首席策略師，為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。