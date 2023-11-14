【未來旅客】考究飲食歷史起源　美食之旅有深度

現時已接近年尾，2024年的腳步漸近，數碼旅遊平台Booking.com截至目前最廣泛的旅遊預測研究，透露了未來旅客的需求和期望，旅遊業應有所準備。根據對33個國家和地區超過2.7萬名旅客的研究，Booking.com經深入分析揭示未來一整年旅遊業必須了解5大關鍵行為轉變。

1）預訂驚喜之旅 旅客探索未知

明年旅客愈來愈希望置身於未知環境，並到未知領域冒險，超過一半（65%）的香港人熱衷於預訂驚喜之旅，在抵達之前，甚至連目的地等一切都不知道。這種決定目的地時的潛在轉變，讓鮮為人知的地方和體驗變得熱門，63%的人想前往人煙罕至之處，47%的人則想與陌生人一起旅行。

彈性成為旅遊關鍵，多數（64%）的香港旅客希望在2024年旅行之前不要制定難以改變的計劃；超過三分之二（77%）的人選擇制定寬鬆的旅行計劃，這樣他們就可以根據當下心情改變旅行方向。

讓人能隨心而行的科技扮演關鍵角色，讓這群旅客能達成這種旅行計劃。在特定市場推出的Booking.com AI Trip Planner見證了人工智能的爆炸式成長，並將在2024年成為主流。

2）精打細算旅客 與短暫奢侈體驗

在生活成本危機和2023年主流低調炫富趨勢的推動下，2024年旅客將採用省錢與揮霍並行的方式來制定行程，尋找奢侈時光，讓精打細算的行程錦上添花。60%的香港旅客打算選擇生活成本比家鄉低的旅遊目的地，這為二綫和三綫地點創造機會，同時也考慮2024年在離家更近的地點旅行，減少花費（56%）。

外加的奢華體驗兩全其美，60%香港旅客願意買一日通行證，使用五星級酒店的設施，而不是實際入住；而54%的人甚至會花錢租一輛比家裏更好的車，在旅行時展現型格魅力。人們將仰賴科技作為靈感來源，超過一半（65%）的旅客在度假時想獲得人工智能的見解和秘訣，用建議的附屬品和優惠來升級體驗，一切只需動一下手指即可完成。

3）追求可持續發展創新與體驗

愈來愈多旅客追尋以環境特色為核心、令人驚嘆的建築，其中超過一半（68%）的香港人尋找可持續發展創新令人驚艷的住宿。71%的人希望看到可持續發展的實際體現，同時接近三分之二（66%）的人想在度假時看到住宿運用綠化空間和植物，將室外景色帶到室內，確保可明顯看到對此所做的努力，無比透明的內容非常重要。

對這些謹慎旅客來說，可持續發展仍是他們最優先考慮的體驗，他們對可持續發展行程感到興趣，這些行程既能讓他們為保育工作作出貢獻，又能讓他們獨家更深入了解這些貢獻的體現方式。

4）旅遊目的地 歡迎美食「考古學家」

擁有豐富美食的旅遊目的地準備好歡迎美食「考古學家」，今年74%香港旅客比以前更有興趣了解目的地「必吃」美食的起源。能夠提升當地美食傳統歷史、地理和烹調手藝的住宿和體驗，會讓這些新一代美食遊客趨之若鶩。

五分之四（90%）的人希望2024年嘗試原住民菜餚和傳統風味，體驗世界其他地區可能已失傳或被遺忘的文化。旅行社可以進一步善用這一點，帶領旅客一窺所供應美食背後的故事，不但讓全球各地的社群感到自豪，也能為他們帶來收入。

5）緩解生活壓力 更舒適地放鬆

旅行仍是緩解現代生活壓力和緊張的一帖良藥，2024年將迎來一個不只關乎身心健康，而是強調放鬆的時代。例如，睡眠旅遊成長，睡眠禮賓人員和尖端技術廣受歡迎，為76%想在2024年旅行時只注重不間斷睡眠的人提供服務。

這個效應與玩水旅遊將成長的預期互相脗合；四分之三（69%）的香港人認同靠近水邊會立即讓他們感到更放鬆，其中超過三分之一（30%）的人對2024年的玩水假期有興趣。隨着人們爭先恐後去水邊度假，結合野外游泳熱潮與冰療運動的正念泡水很快便會成為下一個主流冥想方式。水上瑜伽、水聲浴和雪地冥想等體驗，以及冰療靜修、海底酒店和人魚節（Mermania）將蓬勃發展。

責任編輯：蕭寶玲