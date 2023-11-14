【金發局】香港財富傳承學院正式成立、諮詢委員會雲集頂級富豪　正大蔡崇信也有代表？

▲ 【金發局】香港財富傳承學院正式成立 圖為學院主席鄭志剛（梁偉榮攝）

由金融發展局附屬機構香港財富傳承學院正式成立，財庫局局長許正宇表示，香港財富傳承學院是政府發展家族辦公室政策宣言的措施之一，為環球家族辦公室、資產管理人建立生態圈，既是培訓平台，也提供知識交流和聯繫機會。

金發局早前已宣布，香港財富傳承學院主席由金發局董事、新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛出任主席，最新公布諮詢委員會名單之中，不乏本港頂級富豪家族成員、金融界人士，甚至有泰國卜蜂集團謝氏家族成員，也有阿里巴巴主席蔡崇信家辦Blue Pool Capital行政總裁。

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香港財富傳承學院今日公布16名諮詢委員會成員，包括：

科大前校長陳繁昌

遠東發展 （00035） 執行董事邱詠筠

香港上海滙豐銀行前主席艾爾敦

城大校董會主席、律師黃嘉純

金管局助理總裁（外事）許懷志

正大光明集團副總裁謝量才

中電控股 （00002） 、大酒店 （00045） 非執董斐歷嘉道理

摩根大通私人銀行亞洲區行政總裁兼投資銀行大中華區副主席關金星

新鴻基地產 （00016） 執行董事郭基煇

香江集團劉根森

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉

富豪國際酒店 （00078） 副主席羅寶文

畢馬威香港首席合夥人韋安祖

阿里巴巴主席蔡崇信家辦Blue Pool Capital行政總裁歐力飛（Oliver Weisberg）

證監會高級總監楊國樑

滙豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居

財富傳承學院主席鄭志剛：香港家辦和私人信託規模逾1.5萬億

香港財富傳承學院主席鄭志剛致辭時指，學院有幾個發展支柱，包括家族辦公室治理與網絡拓展、慈善和影響力投資，以至藝術品投資。

他指出，香港家族辦公室及私人信託基金的規模達到1.52萬億港元，佔香港私人銀行及私人財富管理業務17%，預計到 2025 年，香港將成為最大的境外金融記賬中心。而且亞洲將是財富管理公司的主要爭奪市場，預計會快速增長，目標是到2025年將資產管理規模翻一番，收入比2021年增長60%。

鄭志剛續稱，希望自己的家族辦公室背景能協助香港財富傳承學院成為開放、包容的平台，讓所有其他家族辦公室和業界的精英匯聚一堂，相互交流，共同推動香港成為全球首屈一指的家族辦公室中心。

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編輯：麥德銘