【大行報告】安踏全日跌近5%　花旗：行業短綫陷庫存壓力、安踏料今季折扣擴大

▲ 【大行報告】安踏全日跌近5% 花旗：行業短綫陷庫存壓力、安踏料今季折扣按年擴大

體育用品股普遍走弱，其中，安踏 （02020） 在周二跌4.9%，收報86.65元。花旗引述安踏 （02020） 管理層指，受累冬季和暖，行業可能短綫面對渠道存貨的壓力，安踏預期今年第四季的零售折扣將會按年擴大，但同時亦會聚焦「高質量」增長，並重申目標2023年至2026年安踏品牌及Fila的零售銷售複合增長為10%至15%。

由於今年冬季和暖，以及部份本地品牌在去年第四季的庫存過剩帶至今年，造成行業今季出現短期的庫存壓力。安踏管理層指，預期今年第四季的零售折扣將會按年擴大，主因營運首要是確保渠道庫存處於健康水平，以及去年同期的零售折扣較細。而李寧近期在去庫存作出的努力也會為其他國內品牌帶來壓力。

安踏管理層指，大多數品牌在年底前會用「雙11」清理冬季產品，所以集團並沒有對「雙11」寄予厚望，今季會持續聚焦「高質量」增長。鑑於自有渠道庫存仍處於相對健康的水平，集團不會利用進取的零售折扣去推動銷售量。管理層預期安踏品牌的廣告開支將在今年下半年走高，因為要預備明年巴黎奧運以及明年3月在全球推出與NBA明星球員Kyrie Irving合作的產品。

花旗持續對實行多品牌策略的體育用品公司正面，因為這有助取得不同市場領域的機會，確保集團層面的增長，故看好安踏及滔搏 （06060） 。花旗對安踏的目標價為107.8元。

相關文章：

【體育用品股】 安踏目標未來三年FILA流水達500億 兩品牌有潛力成百億品牌？

編輯：袁諾曦