馬斯克自傳料翻拍電影 荷里活眾星成男主角候選人

美國富豪馬斯克（Elon Musk）早前出版自傳，引起巨大迴響。據指荷里活已有電影公司希望翻拍馬斯克的自傳，男主角人選引發網民熱烈討論，列出多位希望擔綱出演的男星。

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翻拍電影基於馬斯克9月出版的自傳，製作公司為上屆奧斯卡橫掃多個大獎《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的獨立娛樂公司A24，目前據悉已開始籌備。

消息一出引起網民熱烈討論，將會扮演馬斯克的男主角人選，熱門包括奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）及近年深受網民超愛的老牌男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）等多位荷里活男星。

網民討論部分男主角人選

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有網民建議馬斯克親自演出，指他曾有不少演出經驗，而且認為馬斯克的自負應該難以接受他人飾演自己。然而，馬斯克本色出演最大難題是時間，因為他同時身兼數職，相信難以兼顧長時間的電影拍攝

不過，亦有網民提出其他別開生面的人選，如資深美國女星﹑奧斯卡影后嘉菲比絲（Kathy Bates）及變性男星Elliot Page。有人坦言希望Elliot Page主演，因為相信馬斯克會對此深感不滿。

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責任編輯：吳漢培