馬斯克自傳料翻拍電影 荷里活眾星成男主角候選人

美國富豪馬斯克(Elon Musk)早前出版自傳,引起巨大迴響。據指荷里活已有電影公司希望翻拍馬斯克的自傳,男主角人選引發網民熱烈討論,列出多位希望擔綱出演的男星。

翻拍電影基於馬斯克9月出版的自傳,製作公司為上屆奧斯卡橫掃多個大獎《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的獨立娛樂公司A24,目前據悉已開始籌備。

消息一出引起網民熱烈討論,將會扮演馬斯克的男主角人選,熱門包括奧斯卡影帝雷米馬利克(Rami Malek)及近年深受網民超愛的老牌男星尼古拉斯基治(Nicolas Cage)等多位荷里活男星。

網民討論部分男主角人選

有網民建議馬斯克親自演出,指他曾有不少演出經驗,而且認為馬斯克的自負應該難以接受他人飾演自己。然而,馬斯克本色出演最大難題是時間,因為他同時身兼數職,相信難以兼顧長時間的電影拍攝

不過,亦有網民提出其他別開生面的人選,如資深美國女星﹑奧斯卡影后嘉菲比絲(Kathy Bates)及變性男星Elliot Page。有人坦言希望Elliot Page主演,因為相信馬斯克會對此深感不滿。

