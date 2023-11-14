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【康體場地】康文署SmartPLAY頻甩轆　原來開發商背景顯赫　近4年半奪10億政府IT合約

Hot Talk 18:41 2023/11/14

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【康體場地】康文署SmartPLAY頻甩轆　原來開發商背景顯赫　近4年奪10億政府IT合約

康文署新推出的智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY」連日「甩轆」，包括11月9日首日啓用即「塞車」，以及訂場可隨時加陌生人英文名，程式顯示以該名用戶的中文全名，引發資料外泄擔心，其後康文署表示，已停用相關功能。翻查資料，原來負責康文署SmartPLAY康體通項目的承辦商、A股上市的航天信息股份（滬：600271）背景顯赫，由軍工央企中國航天科工集團所控股，近年多次成功拿下政府資訊科技項目合約。

康文署在2020年初批出的SmartPLAY康體通系統項目招標合約，當時航天信息以5.06億元奪得合約，除此之外，航天信息2019年起接連取得政府物流署、政府資訊科技總監辦公室、入境事務處、法律援助署、庫務署IT項目，連同SmartPLAY，估計上述合約價值估計約10.75億元。

航天信息及旗下香港愛信諾連奪合約

有用戶近日反映利用SmartPLAY訂足球場時，若在團隊成員一欄輸入Peter、hello等英文，即會自動顯示不相識用戶的中文全名，並可將之添加為團隊成員，康文署回覆傳媒查詢後才立即要求承辦商修改程式，停止顯示中文全名等功能，目前相關功能已停用。

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