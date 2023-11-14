【多相】曉柏峰一房示範單位陪你睇　短期加推快開售

由恒地(00012) 發展的長沙灣新盤曉柏峰今開放新的一房示範單位，為無改動示範單位，以A座22樓A3室為藍本搭建，實用面積為247平方呎，一房間隔。

A座22樓A3室

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特高樓底設計，層與層之間高度約3.5米 ，別具空間感；長方型客飯廳連接38平方呎的三合一露台，空間感從室內伸延至室外，廣納自然光線，令整體空間開闊明亮，配合開放式廚房，與客飯廳營造輕鬆餐廚互動空間。

無改動示範單位的浴室牆身以溫柔米色搭配時尚藍色瓷磚打造，並配備一系列國際品牌浴室設備，其中包括日本Panasonic換氣暖風機，體貼細心，為住戶忙碌了一整天後，營造每天最舒心的沐浴時刻。此外，開放式廚房設備一應俱全，配置一系列德國品牌 Siemens電器，包括嵌入式微波焗爐、嵌入式雪櫃、嵌入式電磁爐、抽油煙機及洗衣乾衣機，細心照顧住戶生活上每一項細節。

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，項目暫收約300票，較首批100伙超額2倍，有機會明日加推新單位及上載銷售安排，周日開售，入票客人中有5至7%為專才買家。

延伸閲讀：曉柏峰首批100伙折實每呎17602元 恒地林達民：預期新盤樓價再下行空間不大【下一頁】

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