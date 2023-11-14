【中國救市】中國據報擬用1萬億人幣救樓市　夜期升112點

▲ 中國據報擬用1萬億人幣救樓市 夜期急升

彭博社引述消息指，中國政府擬最快於11月推出「三大工程」的具體實施計劃，而相關資金總規模將至少達1萬億元（人民幣，下同），以穩定低迷的房地產市場。人民銀行尚未回應查詢。夜期升112點，報17514點。

所謂的「三大工程」，是指規劃建設保障性住房、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設（平時、重大公共事件突發時，均可立即使用的設施）。「三大工程」年内多次在重要會議出現，包括4月28日、7月24日的中央政治局會議，而10月底舉行的中央金融工作會議上，亦提出要加快「三大工程」建設。

消息人士稱，人行考慮通過專項借款、抵押補充貸款（PSL）等政策工具，分階段通過政策性銀行提供中長期低成本資金，以支持「三大工程」建設，具體計劃最快月內公布，惟最終金額可能有變。

報道指，經濟復甦放緩，樓市需求維持低迷，日前已出爐多項刺激措施，此次又新增一萬億元的支持力度，傳遞出官方堅決提振經濟的決心。

人行行長潘功勝曾說，該行將積極配合行業主管部門和地方政府，做好金融支持房地產市場平穩健康發展工作，弱化房地產市場風險水平，防範房地產市場風險外溢；為「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住房租賃金融政策體系，推動構建房地產發展新模式。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【中國救市】人行據報加推「第二支箭」撐民營房企債券融資 新城、美的置業等將獲支持

【中國救市】傳人大常委會周二批准增發1萬億人幣國債 近半用於水利防洪工程