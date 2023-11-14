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【ESG】會計師公會：短期強制實施ESG鑑證機會不大　缺統一國際ESG報告準則成鑑證者挑戰

股市 18:26 2023/11/14

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【ESG】會計師公會：短期強制實施ESG鑑證機會不大　缺統一國際ESG報告準則成鑑證者挑戰

ESG日漸受重視，惟不少上市公司未有採用外部鑑證，香港會計師公會會長方蘊萱指出，大部分上市公司對鑑證採納程度較緩慢，因可持續報告進行鑑證並非對上市公司的要求，而公司或需衡量相關成本效益，現階段對自行進行ESG資料分析和蒐集能力未具足夠信心。

僅7.5%上市公司採用外部ESG鑑證

會計師公會對1882間於去年12月年結的香港上市公司進行調查，發現有141家採用外部鑑證，比例達7.5%，較2021年升近70%，而大型上市公司的比例顯著增長。137間大型上市公司中，有57家進行外部鑑證，比率由2021年的20%增至逾41%。研究亦發現，有取得ESG鑑證的企業中，43%由會計師事務所提供鑑證工作；36間有進行ESG外部鑑證的恒指成份股中，有關比例更高達56%。

方蘊萱說，港交所 （00388） 未有將ESG鑑證納入新一份上市規則附錄更新之中，意味短期在本港強制實施ESG鑑證的機會不大，惟ESG鑑證應是國際趨勢，香港長遠或需實施。她又指，在各司法管轄區中，歐盟在推行強制ESG鑑證的進展最快，目前已實施「有限度鑑證」及「全面性鑑證」相關規定。歐盟要求市值規模較大、僱員人數較多的公司進行ESG鑑證；美國則仍在起草階段，因遇到的助力較大，故此進展停滯不前。

ISSB發布首批準則後或有改善

公會認為，鑑證提供者面對的挑戰是未有一套廣泛採用，具一致性的國際ESG報告準則框架，惟隨國際可持續準則理事會（ISSB）在6月發布首批準則IFRS S1和IFRS S2，相信情況或有改善。

談及ESG人才需求，公會「最佳企業管治及ESG大獎 2023」遴選委員會主席羅柏達指出，目前有逾2,000間上市公司，「即使每間請一位，需求都很大」，雖然政府推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，但當然「愈多資源愈好」。

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記者：伍鍵文

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