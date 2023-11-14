鄭志剛就任財富傳承學院主席　助下一代領袖家族辦公室來港

香港金融發展局宣布香港財富傳承學院正式成立，致力締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。學院主席鄭志剛分享，學院涵蓋領域並不受限於傳統的財富管理，並將延伸至家族治理和政策、影響力投資、慈善事業，以及文化藝術發展等。望與全球同業合作發揮協同效應。

鄭志剛指，香港擁多方優勢助本港成為設立家族辦公室的理想地點，包括有背靠中國、大灣區市場，擁有普通法、低稅制，並提供各種各樣的投資產品，以及制定全力支持家族辦公室發展的政策框架。2022年，家族辦公室及私人信託基金的規模達到1.52萬億港元，佔香港私人銀行及私人財富管理業務17%。預計到2025年，香港將成為最大的境外金融記賬中心。

鄭志剛認為，現時有多個因素正在重塑全球財富管理格局，學院可好好利用這些機會發展。長遠預期亞洲將是財富管理公司的主要爭奪市場，目標是到2025年將資產管理規模翻一番，收入比2021年增長60%。

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在成立典禮上，財經事務及庫務局局長許正宇指，成立香港財富傳承學院，是政府政策宣言中的八項舉措之一，將會是面向海內外的培訓平台，不斷提供知識交流和聯繁機會，促進香港家族辦公室生態圈的整體可持續發展。

香港財富傳承學院董事會和諮詢委員會成員來自不同專業範疇，擁有豐富的行業知識，能提供寶貴意見，以促進家族辦公室的蓬勃發展。未來學院將舉辦不同活動，加強家族辦公室的生態系統的發展。

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