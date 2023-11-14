【網絡安全】「香港企業網絡保安準備指數」出爐 較去年跌6.3點創歷來最大跌幅

香港個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）及香港生產力促進局今日共同公布「香港企業網絡保安準備指數及私隱認知度」調查報告，今年「香港企業網絡保安準備指數」錄得47.0點（最高100點），較去年下挫6.3點，亦是自指數成立以來錄得最大跌幅。中小企（43.6點）及大型企業（62.5點）的指數均錄得跌幅，分別下跌7.1點及4.1點。

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按行業而言，金融服務業（64.9點）及資訊和通訊技術業（63.3點）繼續並列「具管理能力」級別，當中資訊和通訊技術業更是唯一於本年錄得指數增幅的行業。另一方面，製造、貿易和物流業（48.6，-8.9點）及零售和旅遊相關行業（33.3，-12.5點）錄得較大跌幅，而後者更跌至「措施不一致」級別。

生產力局數碼轉型部總經理陳仲文認為本年的「香港企業網絡安全準備指數」錄得歷來最大跌幅，主要是由於企業在「網絡保安風險評估」有所鬆懈，進行「系統保安修補管理」及採取「網絡威脅防禦措施」亦有所減少。此外，陳仲文亦提到「建立員工意識」分項指數今年繼續在25點低位停留，反映人員的網絡安全意識有急切改善的需要。

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調查又發現，近四分之三（73%）的受訪企業在過去12個月內曾遇到最少一類網絡安全攻擊，較去年再飆升八個百分點至歷來新高。數字上升主要來自更多中小企受網絡安全攻擊，較去年大幅上升10個百分點。當中，釣魚攻擊繼續是幾乎所有有關企業遇到的最常見的網絡安全攻擊類型（96%）。除網絡釣魚電子郵件（79%）及網絡釣魚電話（35%）等常見主要釣魚攻擊外，調查亦發現網絡釣魚簡訊（34%，+14百分點）及社交媒體釣魚（16%，+6百分點）較去年常見。另外，新興的釣魚攻擊模式，例如使用人工智能（AI）或生成式AI及使用二維碼的釣魚攻擊亦分別錄得9%及8%。

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撰文：鄭日棱