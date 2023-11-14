負利率政策即將結束？日央行前經濟學家：最早4月調整

日本央行（BOJ）前首席經濟學家早川英男（Hideo Hayakawa）表示，預計日本央行將在4月份結束負利率政策，並在明年繼續提高短期借貸成本。

隨着通脹率超過日本央行2%的目標已有一年多時間，日本央行在10月份調整了收益率曲線控制（YCC），允許長期利率進一步上升，這表明日本央行將逐步退出廣泛的刺激政策。

早川表示，日本央行可能會在4月份將短期利率從-0.1%上調至零左右，這取決於明年春鬥的結果以及工資增長數據的可用性。

早川提到，日本央行在10月份拆除了YCC框架，將10年期債券收益率1%的硬性上限重新定義為寬鬆參考。雖然日本央行將維持YCC框架下10年期債券收益率0%的目標，但在退出負利率時，日本央行可以將該框架作為管理長期利率突然上升的後盾。

日本央行的超寬鬆貨幣政策（包括YCC和短期負利率）因導致日圓貶值而受到批評，日圓貶值會導致進口價格上漲和家庭生活成本增加。早川不同意日本央行關於近期物價上漲主要受成本推動因素影響的觀點，認為來自國內需求和服務價格的通脹壓力被低估了。

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