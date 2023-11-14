【中國經濟】瑞銀料明年中國經濟增速放緩至4.4%　今年底前或減息降準

瑞銀發表2024-25年亞洲經濟展望報告，預計中國經濟增速將從今年的5.2%放緩至明年的4.4%，因為房地產市場持續拖累經濟以及防疫政策優化對經濟的拉動作用減弱，惟政策支持和消費溫和復甦應能提供一定支撐。

該行預計今年人行還將下調MLF政策利率10個基點，明年繼續下調10個基點至2.3%，又指今年第4季，人行還可能下調金融機構存款準備金率（RRR）25個基點，明年再降25個基點，部分原因是為了支持未來數個月大量發行國債。

通脹方面，該行預計中國通脹將從2023年的0.4%，升至2024年的1.2%，因為食品通脹可能回升，部分由豬肉價格的預期回升所致。

瑞銀料明年內地房貸利率最多降20個基點

房地產業方面，瑞銀預計內地政府將進一步放寬政策，在2024年將房貸利率下調10至20個基點，並為開發商和停滯項目提供一些信貸支持。預計未來幾個月房地產新開工和銷售將趨於穩定，並從2024年中期開始連續反彈，但鑑於該行調查顯示房地產市場情緒疲軟，認為這種反彈將是溫和的。該行預計2024年全年物業銷售將降5%，新開工下降10%，房地產投資下降5%，低於2023年的估算。因此，房地產對GDP增長的拖累，將從2023年的1.5-2個百分點，降至2024年的1-1.5個百分點。

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編輯：胡學能