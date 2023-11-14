  • 23°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】瑞銀料明年中國經濟增速放緩至4.4%　今年底前或減息降準

宏觀解讀 17:42 2023/11/14

分享：

分享：

瑞銀發表2024-25年亞洲經濟展望報告，預計中國經濟增速將從今年的5.2%放緩至明年的4.4%，因為房地產市場持續拖累經濟以及防疫政策優化對經濟的拉動作用減弱，惟政策支持和消費溫和復甦應能提供一定支撐。

該行預計今年人行還將下調MLF政策利率10個基點，明年繼續下調10個基點至2.3%，又指今年第4季，人行還可能下調金融機構存款準備金率（RRR）25個基點，明年再降25個基點，部分原因是為了支持未來數個月大量發行國債。

通脹方面，該行預計中國通脹將從2023年的0.4%，升至2024年的1.2%，因為食品通脹可能回升，部分由豬肉價格的預期回升所致。

瑞銀料明年內地房貸利率最多降20個基點

房地產業方面，瑞銀預計內地政府將進一步放寬政策，在2024年將房貸利率下調10至20個基點，並為開發商和停滯項目提供一些信貸支持。預計未來幾個月房地產新開工和銷售將趨於穩定，並從2024年中期開始連續反彈，但鑑於該行調查顯示房地產市場情緒疲軟，認為這種反彈將是溫和的。該行預計2024年全年物業銷售將降5%，新開工下降10%，房地產投資下降5%，低於2023年的估算。因此，房地產對GDP增長的拖累，將從2023年的1.5-2個百分點，降至2024年的1-1.5個百分點。

開市追揸沽
【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署

相關文章：

【中國經濟】中國10月CPI按年跌0.2%遜預期、7月以來再陷通縮　PPI跌幅擴大至2.6%

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中國市場 金融機構 亞洲 中國 中國人民銀行 瑞銀
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股收市】滙豐、友邦逆市升1%　美團跌近3%　體育用品股向下、特步挫16%　恒指跌29點（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜騰訊系】騰訊音樂第3季收入降10.8%　經調整盈利14.1億人幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款