競委會入稟控美聯及香港置業　協議定最低實收佣金2%　涉合謀定價

競爭事務委員會入稟指控美聯集團（01200）及旗下美聯物業和香港置業，以及5名高層，涉於2022年10月至12月期間，於最少5次會議中與中原地產及利嘉閣達成協議，就一手物業訂立收取最低實收佣金為2%，至今年3月撤銷有關政策，競委會指有關協議涉合謀定價，要求審裁處聲明涉案公司及5名高層違反《競爭條例》「第一行為守則」，屬嚴重反競爭行為，要求施加罰款及撤銷出任董事資格不多於5年。

申請人競爭事務委員會：8名被告依次為美聯物業代理有限公司、香港置業(地產代理)有限公司、美聯集團有限公司、美聯集團董事總經理兼執行董事黃靜怡、美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明、美聯物業住宅部港島區董事李頌賢、美聯物業住宅部營運總監張子存及美聯旗下香港置業行政總裁馬泰陽。

入稟狀指，美聯集團直接參與有關協議，作出決議間接影響旗下公司美聯物業及香港置業。5名高層人分別出席5次會議及達成協議，直接或間接地知悉所參與之事宜違反「第一行為守則」。

競委會在今日(14日)記者會中指出，未有入稟控吞涉合謀定價的中原地產及旗下的利嘉閣，因中原與該會全面合作，可按政策獲得「寬待」。

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