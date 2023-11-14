以國老婦長年助加沙巴人 證亡於哈馬斯突襲

加拿大媒體報稱，一名長年協助加沙地區（Gaza）的巴勒斯坦民眾﹑擁有以色列及加拿大雙重國籍的婦人在激進武裝組織哈馬斯（Hamas）上月突襲後失蹤，最終更證實已經喪生。

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當地媒體引述消息人士及以色列政府，周一（13日）報稱74歲的加以雙重國籍婦人西爾弗（Vivian Silver）已經死亡。消息人士指西爾弗遺體已發現，相信在哈馬斯突襲開始後已經遇害。

西爾弗據悉在加拿大長大，於1970年移民至以色列，迅速成為當地活躍社會運動人士，積極參與及營運不同援助組織及計劃，包括女性權益團體Women Wage Peace。團體發文悼念西爾弗，直指對方喪生使人感到心碎。

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2017年時，西爾弗甚至在約旦河西岸地區組織遊行，呼籲以巴和平及譴責當年以軍攻擊導致加沙巴勒斯坦平民死亡。即使西爾弗年屆70歲後，仍不時駕車運送加沙的巴勒斯坦病人至以色列境內的醫院接受治療。

西爾弗兒子早前受訪時表示，事發後曾聯絡居於加沙附近以色列Be'eri社區的母親。兒子稱當時聽到槍聲後與西爾弗改用文字溝通，兩人通訊中斷在西爾弗表示武裝分子進入屋內後。

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責任編輯：吳漢培