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【業績｜騰訊系】騰訊音樂第3季收入降10.8%　經調整盈利14.1億人幣

股市 17:31 2023/11/14

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【業績｜騰訊系】騰訊音樂第3季收入降10.8%、經調整盈利14.1億人幣　調整直播功能影響社交娛樂服務貢獻

騰訊 （00700） 有份騰訊音樂 （01698） （美：TME）公布第3季業績，期內總收入為65.7億元（人民幣，下同），按年下降10.8%；純利11.7億元，按年增10.1%；經調整純利14.1億元，按年增2.1%。騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信表示，上季在線音樂服務強勁增長，緩衝社交娛樂服務調整帶來的收入壓力，現時業務結構更具韌性，集團利潤率也得到穩步提升。

騰訊音樂上季在線音樂服務收入按年增長32.7%至45.5億元，當中音樂訂閱收入增長42.0%至31.9億元，騰訊音樂提到，上季在線音樂月活躍用戶數降4.2%至5.94億戶，但付費用戶數則增20.8%至1.03億戶，月均收入增17.0%至10.3元。

調整直播功能 影響社交娛樂服務收入

騰訊音樂上季社交娛樂服務和其他服務收入按年降48.8%至39.4億元，騰訊音樂解釋，期內調整部分直播互動功能並實施更嚴格合規程序所致。

騰訊音樂娛樂集團首席執行官梁柱表示，上季平台運營效率持續提升，現時在線音樂業務已成為集團的核心支柱，不斷吸引用戶參與並推動盈利能力提升，而社交娛樂業務也在持續優化。

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責任編輯：李哲毅

港股 美股 騰訊音樂（美：TME） 騰訊音樂－SW（01698）
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