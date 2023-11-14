【大行報告】中金：理想規模效應持續向好 評級「跑贏行業」 目標價230元

中金發表報告指，維持理想汽車（02015）「跑贏行業」評級，考慮到規模效應持續向好，將今年扣除非經常性盈利預測上調4.7%至95億元人民幣，目標價230元。

理想周二（14日）收報151.2元，升1.6%，成交額8.7億元。

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報告指出，理想第三季收入346.8億元人民幣，按季升21%；非公認會計準則淨利潤34.7億元人民幣，按季升27.1%。該行認為數據反映理想毛利率表現穩健、費用控制良好，盈利超出市場預期。

此外，公司計劃第四季交付量12.5萬至12.8萬輛，中金認為指引穩健。長期來看，產品布局清晰；預期2024至2025年，增程車型仍是銷量增長的核心動力，能見度高而且確定性強。

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記者：李兆明