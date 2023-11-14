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【遊日注意】「Visit Japan Web」快速通關系統現詐騙App　日本政府籲盡快刪除

科技 17:06 2023/11/14

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日本政府數位廳呼籲，若使用者有安裝仿冒「Visit Japan Web」的應用程式，應盡速刪除。

日本官方推出、主要用作辦理「入境審查」、「海關申報」和「免稅購買」入境手續的線上服務「Visit Japan Web」，近日在驚傳出現仿冒應用程式（App）。日本政府數位廳日前發布公告，發現了一款可疑、名為「Visit Japan Web Info App」的程式，疑似用作詐騙。當地政府呼籲有安裝此App的使用者應盡速刪除。

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日本政府數位廳公告指出，「Visit Japan Web」並沒有推出任何App，目前遊客只能透過官方網站填寫資料。他們又強調，官方不會要求旅客輸入信用卡訊息。數位廳同時呼籲，如果有使用者下載此App的話，應立刻刪除。

為了提升入境效率，日本疫情後推出Visit Japan Web線上服務，只需要在線上完成填寫，拿到QR Code後無需再填寫紙本文件，屆時只要出示QR Code掃描就能直接入境，省去手寫麻煩，但若民眾無法事先填寫，仍可以進行手寫申報。

【網絡攻擊】黑客組織Lockbit號稱　中國工商銀行已支付贖金

責任編輯：曾曉汶

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