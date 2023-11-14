【消費優惠】Uber與AlipayHK展開合作 用戶綁定後可賺最多160元消費額

香港電子錢包日趨普及，為了進一步提升市民的出行體驗，Uber和AlipayHK今日正式展開合作，由即日起市民使用Uber App預約行程時可用AlipayHK繳付車資，體驗到更便捷、安全的出行體驗。

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用戶需下載或更新至最新版本的Uber App，於「賬號」選擇「錢包」，綁定「AlipayHK」作為付款方式。日後，在Uber App 預定行程時選擇AlipayHK作為主要付款方式，結束行程後將自動扣款。Uber香港區總經理鍾志霆表示：「Uber 一直致力提升平台體驗，是次與AlipayHK 合作，除了為廣大市民提供預約行程時多一個付款方式外，亦希望可以籍此照顧不同市民的需要，讓大家更輕鬆出行。」

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為了讓用戶有更好的出行體驗，Uber和AlipayHK將提供一系列的優惠活動，由即日起至12月31日，首次於Uber App綁定AlipayHK並完成付款即賺10萬AlipayHK A. Point積分，相等於100元消費值，可於AlipayHK上兌換包括乘車禮券使用。而即日起至明日2月13日，Uber App新用戶綁定AlipayHK，並完成付款即可領取三程總值港幣60元乘車優惠。優惠受條款拘束，數量有限，先到先得。

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另外，由11月11日開始至12月12日期間，用ZA Card單筆消費滿300元累計次數最多的首11 位 ZA Bank用戶，將每人獲贈iPhone 15 Pro 128 GB一部。

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撰文：鄭日棱