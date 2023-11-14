英國薪資成長速度下降 職缺降至2021年6月以來最低水平

英國官方數據顯示，截至9月份的三個月中，英國薪資成長速度略有下降，但仍接近創紀錄的水平，這對緩解英國央行對通脹壓力的擔憂幾乎沒有幫助。

英國國家統計局（ONS）周二（14日）公佈的數據顯示，第三季不包括獎金在內的營收比去年同期成長了7.7%。接受《路透社》調查的經濟學家預測增幅為7.7%。

與前兩份國家統計局報告中的7.9%相比，這一數字顯示定期薪資成長略有放緩，這是自2001年開始收集數據以來的最高值。

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英國董事學會政策顧問陳（Alexandra Hall-Chen）表示：「勞動市場仍然非常緊張，企業仍在努力招募所需人才。」

英國央行在2021年12月至今年8月期間連續14次加息，此後一直保持按兵不動，英國央行正在關注薪資增長情況，以評估英國經濟的通脹壓力仍有多大。包括通常波動較大的獎金在內，截至8月份的三個月中，薪酬成長率從8.2%放緩至7.9%。

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英國央行表示，盡管非官方的薪資成長估算顯示薪資成長的幅度沒有國家統計局的數字那麼大，但薪資成長的下降速度太慢，因此英國央行不會考慮降息。英國就業市場的其他一些指標表明，通脹熱度最近幾個月降溫，周二的數據顯示，職缺降至2021年4月至6月以來的最低水準。

根據英國國家統計局用來抵消其慣常的家庭勞動力調查（旨在衡量就業和失業率的變化）回覆率下降的實驗數據，英國的失業率維持在4.2%。在截至 9 月的三個月中，就業人數增加了 54,000 人。 接受路透社調查的經濟學家預計就業人數將大幅下降。

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普華永道（PwC）英國公司的經濟學家芬尼（Jake Finney）說：「雖然這次公佈的數據的準確性存在一些不確定性，但其他指標也表明勞動力市場正在逐步降溫 ，而不是崩潰。」

財政部長亨特（Jeremy Hunt）對經通脹調整後的工資增長表示歡迎，通脹率已從一年多前超過11%的高位回落，預計在周三（15日）公佈的數據中將降至5% 以下。

亨特表示，他在11月22日更新的預算和經濟數據中將包括 「讓人們重返工作崗位並實現英國經濟成長的計劃」。

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責任編輯：張瑋婷