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【溫股知新】本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

iMTV＋ 19:01 2023/11/14

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溫股知新
【溫股知新】本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

其他股評時段:

00:00 中港大市現況
02:20 恒指暫時一底高過一底
03:50 升市理據仍不足
05:40 三頭馬車數據、習拜會及業績期
08:20 恒指在16800至18000點區間徘徊
10:00 09618 京東
15:00 01368 特步國際
27:30 01658 郵儲銀行
33:15 02318 中國平安保險
39:15 01299 友邦
39:55 02269 藥明生物
46:00 00916 龍源電力
47:30 00728 中電訊
50:00 01928 金沙
51:35 02318 中國平安保險
52:55 02015 理想汽車
56:33 02380 中國電力

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