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【人幣定存】1個月人幣定存息最高8.5厘 大小港銀罕現劈息潮

Hot Talk 16:29 2023/11/14

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發鈔行罕有減人幣定存息

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美息見頂，美滙指數最近在107高位一度回落至104低位，變相令人民幣止跌喘穩。甫踏入11月，人民幣定期存款的加息搶客戰也急煞停，擅打高息牌的4間大小港銀近期紛減息，包括集友日前撤3個月年息3厘的同期破頂息；星展一周兩連減；最矚目的是，渣打於上周二（7日）全面劈息0.3厘，更把兩厘息下架，其新息率在4大行中頓變最低息；至於建行亞洲則加完又減。

事實上，兩大龍頭行早前的取態也各異，滙豐於10月24日勁加7天年息4厘，新息率至15厘的冠絕全城息率，又大幅上調1個月年息5厘至8.5厘的創新高息率。可是，中銀香港一反常態，並未如過往跟加睇齊。

  • 4大行高息榜：
  • 7天：滙豐15厘、恒生13.9厘、中銀及渣打11厘
  • 1個月：滙豐8.5厘、恒生4.3厘、中銀3.5厘
  • 3個月：中銀及恒生2厘、滙豐1.9厘、渣打1.7厘
  • 半年：中銀及恒生2.2厘、滙豐2.1厘、渣打1.9厘
  • 1年：中銀2.2厘、滙豐2.1厘、渣打1.9厘

專家指3大主因料人民幣定存息暫易減難大加：（1）人幣在7.3似見底，中央暫毋須挾息撐滙；（2）中港經濟有待復甦，貸款需求不大；（3）今年底前國家財政部僅餘100億元人幣國債擬在港發行，市場很快消化。

專家籲及早鎖定高息

銀行現減息潮，但近日仍有兩行逆市加息，大眾銀行昨（13日）全面提升3個月、半年及1年年息0.2厘至2.4厘；花旗於11月也新推1個月7厘年息。專家提醒避險族宜搶乘高息尾班車，慎防同業掉頭跟減。

  • 高息榜：
  • 7天：滙豐15厘
  • 1個月：滙豐8.5厘
  • 3個月：南商2.7厘
  • 半年：南商2.75厘
  • 1年：南商及富邦2.8厘

人民幣滙價備受關注，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉家回應本報查詢指，料3個月內人民幣預測為7.25，未來半年及1年料為7.1。

專家料中央致力穩人民幣滙價，華僑銀行經濟師謝棟銘指，內地最近召開的中央金融工作會議，是六年來的首次類似會議。此外，政治局常委會的全體成員出席，凸顯金融領域在國家經濟戰略中的核心地位。會議除了強調完善房地產金融宏觀審慎管理外，另一焦點是人行重申將管理外匯市場單邊波動。

謝楝鉻認為，中央對於推進人民幣國際化的措辭略有改變，重新回到審慎；而去年二十大報告中曾提到積極有序推進人民幣國際化，如今人幣的穩定性將成為一個主要關注點。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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