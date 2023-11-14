美極左記者質問以巴停火 民主黨參議員拒支持發火威脅（有片）

美國極左媒體「灰色地帶」（Grayzone）記者馬特（Aaron Maté）在社交平台發布影片，顯示他正質問民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons），為何不支持加沙地區（Gaza）停火。庫恩斯未有回應，反而威脅要把趕落火車。

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馬特發文表示自己在火車上遇見庫恩斯，質問對方為何不支持以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）在加沙地區停火。片中可見，庫恩斯首先查詢梅特身份，得悉對方是灰色地帶記者後，表明兩人身處寧靜車廂，大家不應交談。

庫恩斯四處張望，尋找火車職員協助。馬特繼續追問，指加沙兒童正在喪生，美國的武器正殺害加沙的兒童。庫恩斯拒絕回應，強調馬特不應持續騷擾自己及破壞車廂規舉。

Sen. @ChrisCoons sat across from me on the train. With Israel using US weapons to kill thousands of Palestinian civilians, including 4600+ children, I asked him why he refuses to call for a ceasefire: pic.twitter.com/uW7oBBX0Il — Aaron Maté (@aaronjmate) November 13, 2023

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面對馬特鍥而不捨追問，庫恩斯直言不會呼籲停火，表明支持人道暫停，認為以色列政府明確把軍事行動目標針對哈馬斯。

庫恩斯最終出言威脅，表示如果馬特不再停止追問，將會找人把對方趕下火車。庫恩斯再次批評馬特，違反寧靜車廂的規矩。馬特其後表示，自己隨後被要求換位，火車到達後費城（Philadelphia）更被要求落車。

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責任編輯：吳漢培