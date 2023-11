美極左記者質問以巴停火 民主黨參議員拒支持發火威脅（有片）

美國極左媒體「灰色地帶」(Grayzone)記者馬特(Aaron Maté)在社交平台發布影片,顯示他正質問民主黨參議員庫恩斯(Chris Coons),為何不支持加沙地區(Gaza)停火。庫恩斯未有回應,反而威脅要把趕落火車。

馬特發文表示自己在火車上遇見庫恩斯,質問對方為何不支持以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯(Hamas)在加沙地區停火。片中可見,庫恩斯首先查詢梅特身份,得悉對方是灰色地帶記者後,表明兩人身處寧靜車廂,大家不應交談。

庫恩斯四處張望,尋找火車職員協助。馬特繼續追問,指加沙兒童正在喪生,美國的武器正殺害加沙的兒童。庫恩斯拒絕回應,強調馬特不應持續騷擾自己及破壞車廂規舉。

Sen. @ChrisCoons sat across from me on the train. With Israel using US weapons to kill thousands of Palestinian civilians, including 4600+ children, I asked him why he refuses to call for a ceasefire: pic.twitter.com/uW7oBBX0Il