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美極左記者質問以巴停火 民主黨參議員拒支持發火威脅（有片）

環球社會熱點 16:28 2023/11/14

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美國極左媒體「灰色地帶」（Grayzone）記者馬特（Aaron Maté）在社交平台發布影片，顯示他正質問民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons），為何不支持加沙地區（Gaza）停火。庫恩斯未有回應，反而威脅要把趕落火車。

【以巴戰爭】華府內對處理手法存疑 布林肯重申支持盡快落幕 【下一頁】

馬特發文表示自己在火車上遇見庫恩斯，質問對方為何不支持以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）在加沙地區停火。片中可見，庫恩斯首先查詢梅特身份，得悉對方是灰色地帶記者後，表明兩人身處寧靜車廂，大家不應交談。

庫恩斯四處張望，尋找火車職員協助。馬特繼續追問，指加沙兒童正在喪生，美國的武器正殺害加沙的兒童。庫恩斯拒絕回應，強調馬特不應持續騷擾自己及破壞車廂規舉。

【以巴戰爭】哈馬斯願放70人質換5日停火 以軍首認仍被擄女兵身份 【下一頁】

面對馬特鍥而不捨追問，庫恩斯直言不會呼籲停火，表明支持人道暫停，認為以色列政府明確把軍事行動目標針對哈馬斯。

庫恩斯最終出言威脅，表示如果馬特不再停止追問，將會找人把對方趕下火車。庫恩斯再次批評馬特，違反寧靜車廂的規矩。馬特其後表示，自己隨後被要求換位，火車到達後費城（Philadelphia）更被要求落車。

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責任編輯：吳漢培

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