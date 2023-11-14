全球電動車市場成長了34% 中國10月電動車銷量創下歷史新高

據市場研究公司Rho Motion稱，盡管中國補貼政策已經結束，但全球電動車銷量持續走強，中國10月份的月銷量更創下歷史新高。

中國於2022年結束了為期11年的電動車購買補貼計劃，但一些地方政府仍在繼續提供補貼或退稅以吸引投資，並為消費者提供補貼。

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作為全球最大的汽車市場，中國的電動車銷量在 9 月同比增長了 29%。 同期全球電動車市場成長了34%。據 Rho Motion 稱，中國正進入今年汽車銷售季節性旺季的最後兩個月。其中表示：「10月份的數據值得注意的是，盡管補貼下調，但中國的電動汽車需求仍在不斷創下新高......2023年將是中國電動汽車銷售的另一個豐收年。」

根據 Rho Motion 的數據，歐洲市場的電動車銷量成長了 26%，但補貼的削減對需求產生了影響，德國在 9 月取消了商業補貼，又表示：「這（補貼）是德國市場的重要因素，因為近三分之二的乘用車註冊都是商用車。」

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Tesla（TSLA）、Mercedes Benz奔馳 (MB)和Volkswagen大眾汽車（VOW）警告說，該地區的高利率和低迷的市場讓消費者望而卻步。今年到目前為止，北美的電動車銷量成長了78%。

Rho Motion 表示：「北美市場在 2023 年將繼續保持強勁勢頭，由於傳統汽車製造商收斂了擴大生產規模的野心，Tesla仍將佔據大部分需求份額。」

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記者：張瑋婷