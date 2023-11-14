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【大行報告】瑞銀：領展續租租金調整率料疲弱 予「買入」評級 目標價53.9元

股樓投資 16:08 2023/11/14

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瑞銀發表報告，給予領展房產基金（00823）「買入」評級，目標價53.9元。

領展周二（14日）股價收報39.15元，升2.6%，成交額1.8億元。

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【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間見下頁

報告引述領展管理層指出，下半財年香港零售續租租金調整率及整體租金對銷售額比例料較疲弱，仍預計租客銷售續受薪資稍為增長所推動。

管理層偏好在放售資產後保留管理權，以及預計放售任何資產會刺激股價，基於現時市帳率僅0.54倍。不過，現時估值水平並不會考慮回購操作。

【延伸閱讀】友邦新業務價值勝預期帶動股價升 一文看清大行最新評級及目標價【見下頁

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記者：李兆明

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領展房產基金（00823） 大行報告 港股 股票 中國

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