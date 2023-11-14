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【中東機遇】財庫局陳浩濂赴杜拜宣傳　與皇室相關家族辦公室等會面

宏觀解讀 15:57 2023/11/14

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【中東機遇】財庫局陳浩濂赴杜拜宣傳　與皇室相關家族辦公室等會面

財經事務及庫務局陳浩濂本周出訪阿聯酋杜拜，推展當地與香港金融合作，特別是為家族辦公室業務建立廣泛聯繫。陳浩濂表示，此行與包括皇室成員在內的不同家族辦公室作個別會面，向他們介紹香港推動家族辦公室業務的政策措施，鼓勵他們到香港成立區域辦公室。陳浩濂形容，這些家族辦公室對香港作為國際金融中心可提供的服務和內地市場的機遇感興趣，亦就香港的稅務寬免措施作深入討論，包括為有限合夥基金附帶權益提供的稅務寬免，及為合資格家族辦公室提供稅務寬免等。

他重申，香港是世界第二、亞洲第一大的跨境理財中心，不單擁有規模優勢；也是內地市場以外亞洲最大的私募基金中心，能有效地為家族辦公室帶來不同投資機會。另外，香港去年安排發行的綠色和可持續債券排名亞洲第一，佔區內市場份額35%

除了宣傳家族辦公室發展，陳浩濂表示，先後與杜拜國際金融中心管理局和杜拜經濟和旅遊局會面，包括在COP28月底舉行前夕，向杜拜國際金融中心管理局首席執行官Arif Amiri推廣香港在綠色和可持續金融的優勢，並探討兩地的合作空間，而Arif Amiri表示同意加強這方面的合作，尤其是在知識交流、業界對接和人才培訓方面。與迪拜經濟和旅遊局首席執行官Hadi Badri會面時，雙方討論如何在於今年九月香港的一帶一路高峰論壇時簽署的諒解備忘錄的基礎上加強雙邊關係和合作，尤其是細化及具體推動在關鍵金融業務領域的項目，包括鼓勵兩邊地區的公司在對方市場上市等。

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