耶倫不同意穆迪下調美債展望 指：美國經濟強勁

美國財政部長耶倫( Janet Yellen)周一（13日）回應了穆迪（Moody's Corporation）上周下調美債展望的決定，稱美國經濟強勁，國債市場既安全又具有流動性。她在加州舊金山舉行的亞太經合組織財長會議閉幕式的新聞發布會上說：「這是我不同意的決定。」

穆迪上周五（10日）將美國信用評級展望從 「穩定」下調至 「負面」，理由是財政赤字龐大，債務負擔能力下降。



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耶倫承認，如果長期利率上升持續下去，將對債務的可持續性構成挑戰。但拜登政府 「完全致力於一條可信的、可持續的財政道路」，又提到了削減赤字的計劃和對負責收稅的國內稅收署的投資。耶倫也呼籲眾議院共和黨人努力避免政府部分關門，這種情況最快可能在本周末出現。這是在春季長達數月的對峙將聯邦政府推向違約邊緣之後，今年的第三次財政攤牌。

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耶倫說：「在美國經濟表現良好並朝著正確方向發展的時候，政府關門的可能性是一個不必要的經濟阻力。」

美國財政部周一表示，10月份的聯邦預算赤字比去年同期減少了近四分之一，因為受災地區的延遲繳稅潮使當月收入攀升至創紀錄水平。上個月的數據顯示，截至9月30日的2023財年的赤字是疫情以外最大的，接近1.7兆美元。

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記者：張瑋婷