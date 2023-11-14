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【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 幾多間銀行擁有5厘息計劃？
港元拆息由跌轉升，今天（11月14日）有3間銀行加港元定期存款息，3個月短存是主戰場，包括兩連加的大新，新近再勁升3個月年息0.4厘至5.1厘；大眾銀行提高3個月年息0.2厘，新息率至4.9厘；這兩行慣常在將近年尾「瘋狂搶錢」猛加息。而招商永隆調升兩個月年息0.15厘至2.85厘。
目前3個月定存最高息由大新雄霸，該行今天再提升一般客戶3個月年息0.4厘至4.8厘，而稅貸客獲額外加兩厘，令息率至6.8厘，存款限額由1萬元至50萬元。而VIP客累升0.9厘至5.1厘，險勝花旗、富邦及創興的5厘；大新另有5厘息選擇，專攻指定理財戶。
焦點港銀高息港元定存計劃
其他港銀高息港元定存計劃
|銀行
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|備註
|渣打
|10.0
|7天
|1萬
|7月28日加2厘，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠
|中銀香港
|10.0
|7天
|5萬
|6月10日加3厘，綜合理財及兌換資金，分行、手機或網上銀行開立
|星展
|10.0
|7天
|50萬
|豐盛理財客先經分行認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以上限500萬元新資金計，賺息9589元
|花旗
|8.0
|1個月
|不設最低存款
|全新花旗私人客戶的存款總額150萬元，或Citigold客戶上限80萬元，兌換新資金；至明年1月底
|工銀亞洲
|8.0
|1個月
|1000
|8月1日新推，手機e開戶，開立全新「綜合帳戶」及「投資帳戶」；以上限5萬元計，賺息333元，至今年底
|南商
|8.0
|7天
|1000
|9月14日加0.2厘，手機或網上銀行開立；分行開立須3萬元。兌換資金，上限1000萬元；至明年1月底
|集友
|8.0
|7天
|10萬
|9月29日加1厘，合資格個人客戶以兌換資金，上限1000萬港元，至12月28日
|大新
|6.8
|3個月
|1萬
|11月14日加0.4厘，個人稅貸客獲額外加息2厘，上限50萬元，至今年底
|花旗
|6.0
|1個月
|不設最低存款
|兌換新資金，全新客戶或指定現有客戶，上限2000萬元；至今年底
|渣打
|5.5
|兩周
|1萬
|1月9日新推，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠
|花旗
|5.0
|3個月
|5萬
|9月6日減0.2厘，私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產）及新資金，開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品；上限800萬元，至11月25日
|創興
|5.0
|3個月
|50萬
|10月16日加0.3厘，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：開立網上銀行、或 申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至11月底
|富邦
|5.0
|3個月
|50萬
|10月26日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得
|大新
|5.0
|3個月
|100萬
|11月14日加0.4厘，指定理財戶及新資金
|註：最終條款以銀行公布為準，截至11月14日
不過，眼下的搶存戰跟去年相比已退燒，去年今天恒生把半年期加至5厘，陸金所剛收購的虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）更破天荒提供1年期5.5厘超高息。可惜近期已有4個5厘息悄然下架，當中上周已驟失3個超高息，南商取消3個月年息5.05厘；富邦撤半年及1年年息5厘，以及早前匯立（WeLab Bank）取消9個月年息5.1厘。
另一方面，有兩行力保特高息，眾安（ZA Bank）剛把原本於今天截止1個月享10厘年息計劃，順延至本月底。
與此同時，花旗最近加1個月定存年息至6至8厘，兩者皆不設門檻，但須指定理財戶及兌換新錢，條件如下：
- 1個月8厘息：優惠至2024年1月31日，有3大附帶條款：
- （1）全新花旗私人客戶（開戶至少有800萬元資產），而存款總額為150萬港元；或Citigold客戶（理財總值150萬元）的存款上限80萬元
- （2）以歐元、瑞士法郎、日圓、英鎊、澳元、紐元、加元、人民幣或新加坡元新資金先兌換港元
- （3）優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立的定存，必須於分行或聯絡其客戶經理登記
- 1個月6厘息：優惠至12月30日，則設5大附帶條款：
- （1）以歐元、瑞士法郎、日圓、英鎊、澳元、紐元、加元、人民幣及新加坡元新資金先兌換港元
- （2）定存優惠不適用於港元與美元間的外滙交易
- （3）只適用於全新客戶，或現有客戶於過去6個月內未有進行1萬美元等值或以上的外幣交易
- （4）優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立的定存，客戶必須於分行開立或聯絡其客戶經理登記
- （5）最高總額為2,000萬元或其外幣等值
經新一輪劈息潮，目前只餘下15間銀行提供5厘或以上特惠息，冠絕全城是滙豐的7天年息13厘，當中花旗及大新擁有最多5厘或以上選擇。
順帶一提，眾安今星期繼續派發加息券，用戶在ZA Bank App內抽扭蛋，有機會獲得4.85厘3個月港元定存年利率，以及5.05厘美元3個月定存息。
專家預計，港銀加定存息或因應貸款有需求，憧憬本港經濟逐漸復甦。雖然政府最近把本港今年GDP預測由原本升4%至5%，下調至只得3.2%，但美資大行仍維持今年較樂觀的3.6%預測。
花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，第四季實質GDP預測為按年增長5.7%，今年全年料升3.6%、明年增長3.5%。此外，今年第四季CPI預測為按年增長2.1%，今年全年通脹料升2.3%，明年再升2.7%。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪