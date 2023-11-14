【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 幾多間銀行擁有5厘息計劃？

▲ 大新連續兩天勇進加港元定存息

港元拆息由跌轉升，今天（11月14日）有3間銀行加港元定期存款息，3個月短存是主戰場，包括兩連加的大新，新近再勁升3個月年息0.4厘至5.1厘；大眾銀行提高3個月年息0.2厘，新息率至4.9厘；這兩行慣常在將近年尾「瘋狂搶錢」猛加息。而招商永隆調升兩個月年息0.15厘至2.85厘。

目前3個月定存最高息由大新雄霸，該行今天再提升一般客戶3個月年息0.4厘至4.8厘，而稅貸客獲額外加兩厘，令息率至6.8厘，存款限額由1萬元至50萬元。而VIP客累升0.9厘至5.1厘，險勝花旗、富邦及創興的5厘；大新另有5厘息選擇，專攻指定理財戶。

焦點港銀高息港元定存計劃

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其他港銀高息港元定存計劃

銀行 年息（厘） 存期 起存額（元） 備註 渣打 10.0 7天 1萬 7月28日加2厘，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠 中銀香港 10.0 7天 5萬 6月10日加3厘，綜合理財及兌換資金，分行、手機或網上銀行開立 星展 10.0 7天 50萬 豐盛理財客先經分行認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以上限500萬元新資金計，賺息9589元 花旗 8.0 1個月 不設最低存款 全新花旗私人客戶的存款總額150萬元，或Citigold客戶上限80萬元，兌換新資金；至明年1月底 工銀亞洲 8.0 1個月 1000 8月1日新推，手機e開戶，開立全新「綜合帳戶」及「投資帳戶」；以上限5萬元計，賺息333元，至今年底 南商 8.0 7天 1000 9月14日加0.2厘，手機或網上銀行開立；分行開立須3萬元。兌換資金，上限1000萬元；至明年1月底 集友 8.0 7天 10萬 9月29日加1厘，合資格個人客戶以兌換資金，上限1000萬港元，至12月28日 大新 6.8 3個月 1萬 11月14日加0.4厘，個人稅貸客獲額外加息2厘，上限50萬元，至今年底 花旗 6.0 1個月 不設最低存款 兌換新資金，全新客戶或指定現有客戶，上限2000萬元；至今年底 渣打 5.5 兩周 1萬 1月9日新推，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠 花旗 5.0 3個月 5萬 9月6日減0.2厘，私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產）及新資金，開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品；上限800萬元，至11月25日 創興 5.0 3個月 50萬 10月16日加0.3厘，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：開立網上銀行、或 申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至11月底 富邦 5.0 3個月 50萬 10月26日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得 大新 5.0 3個月 100萬 11月14日加0.4厘，指定理財戶及新資金 註：最終條款以銀行公布為準，截至11月14日

不過，眼下的搶存戰跟去年相比已退燒，去年今天恒生把半年期加至5厘，陸金所剛收購的虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）更破天荒提供1年期5.5厘超高息。可惜近期已有4個5厘息悄然下架，當中上周已驟失3個超高息，南商取消3個月年息5.05厘；富邦撤半年及1年年息5厘，以及早前匯立（WeLab Bank）取消9個月年息5.1厘。

另一方面，有兩行力保特高息，眾安（ZA Bank）剛把原本於今天截止1個月享10厘年息計劃，順延至本月底。

與此同時，花旗最近加1個月定存年息至6至8厘，兩者皆不設門檻，但須指定理財戶及兌換新錢，條件如下：

1個月8厘息：優惠至2024年1月31日，有3大附帶條款：

（1）全新花旗私人客戶（開戶至少有800萬元資產），而存款總額為150萬港元；或Citigold客戶（理財總值150萬元）的存款上限80萬元

（2）以歐元、瑞士法郎、日圓、英鎊、澳元、紐元、加元、人民幣或新加坡元新資金先兌換港元

（3）優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立的定存，必須於分行或聯絡其客戶經理登記

1個月6厘息：優惠至12月30日，則設5大附帶條款：

（1）以歐元、瑞士法郎、日圓、英鎊、澳元、紐元、加元、人民幣及新加坡元新資金先兌換港元

（2）定存優惠不適用於港元與美元間的外滙交易

（3）只適用於全新客戶，或現有客戶於過去6個月內未有進行1萬美元等值或以上的外幣交易

（4）優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立的定存，客戶必須於分行開立或聯絡其客戶經理登記

（5）最高總額為2,000萬元或其外幣等值

經新一輪劈息潮，目前只餘下15間銀行提供5厘或以上特惠息，冠絕全城是滙豐的7天年息13厘，當中花旗及大新擁有最多5厘或以上選擇。

順帶一提，眾安今星期繼續派發加息券，用戶在ZA Bank App內抽扭蛋，有機會獲得4.85厘3個月港元定存年利率，以及5.05厘美元3個月定存息。

專家預計，港銀加定存息或因應貸款有需求，憧憬本港經濟逐漸復甦。雖然政府最近把本港今年GDP預測由原本升4%至5%，下調至只得3.2%，但美資大行仍維持今年較樂觀的3.6%預測。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，第四季實質GDP預測為按年增長5.7%，今年全年料升3.6%、明年增長3.5%。此外，今年第四季CPI預測為按年增長2.1%，今年全年通脹料升2.3%，明年再升2.7%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪