譚仔上半年度少賺1% 首派中期息毎股3仙

本地連鎖米線餐廳營運商譚仔(02217) 公布中期業績。 期內集團收益增長10%至13.8億元，這由餐廳網絡淨增加14間及香港可比較餐廳收益溫和增長所帶動 。同期盈利減少1.4%至8,160萬元 ，撇除政府補貼盈利則按年增加153.1%至8,140萬元。譚仔同時首派中期息毎股3仙。譚仔全日收報1.33元上升0.7%。

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譚仔亦宣布，在香港市場成功為日式烏冬麵品牌「丸亀製麵」提供店鋪管理服務，集團已與控股股東Toridoll日本的一間附屬公司訂立特許經營協議，透過特許經營模式在 香港經營「丸亀製麵」品牌餐廳。

上半年，集團來自香港的收益同比增長8.2%至12.9億元，主要受2023財政年度第四季以來可比較餐廳收益表現改善所帶動，其於上半年度錄得同比增幅2.9%。隨著疫情過去，更多人重回實體工作場所上班，因而令商業區的營業額有明顯改善。 餐廳網絡方面，集團於上半年度在香港的餐廳數量淨增長兩間，於2023年9月共開設184間餐廳，策略性地分佈於住宅、商業以及購物區。

內地市場方面，新餐廳的財務業績令人滿意，故於上半年度集團來自內地市場的收益較於2023年上半年度大幅增加58.6%。業務表現改善亦令集團在此市場的經營虧損有所收窄。

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