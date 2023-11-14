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【芯片競賽】NVIDIA最新芯片H200面世　加速AI模型運算　明年Q2交貨

科技 15:18 2023/11/14

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NVIDIA最新AI芯片NVIDIA HGX H200，旨在訓練和部署各種AI模型，以更高效處理生成式AI和高效能運算的大量資料。

受惠人工智能（AI）狂潮的GPU大廠輝達（NVIDIA），近日再乘勢追擊，推出最新AI芯片NVIDIA HGX H200，旨在訓練和部署各種AI模型，以更高效處理生成式AI和高效能運算的大量資料。

【AI應用】Nvidia芯片開發過程　引入AI聊天機械人輔助

【AI大戰】NVIDIA新AI系統　訓練實體機械人轉筆、開抽屜等動作

NVIDIA宣布，新GPU是H100的升級版，將進一步提升效能。搭載先進記憶體HBM3e後，H200在Llama 2 700億參數大型語言模型上，推論速度較H100接近翻倍，可以每秒4.8 TB的速度提供141GB記憶體。

據悉，NVIDIA H200將提供包含具有四路和八路配置的NVIDIA HGX H200 伺服器主機板，其軟硬件皆與HGX 100系統相容。此外，NVIDIA H200也可與今年8月推出、採用HBM3e的 NVIDIA GH200 Grace Hopper超級芯片搭配使用。

NVIDIA預計，H200將於2024年第二季出貨，AWS、Google Cloud、Microsoft Azure 和 Oracle Cloud Infrastructure將成為第一批部署基於H200執行個體的雲端服務供應商。

【AI狂潮】NVIDIA黃仁勳提3大策略助攻　‍‍將整合Hugging Face訓練服務

責任編輯：曾曉汶

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