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【工銀金融】網絡保安市場年均增長達13%　微軟又成贏家？

股市 15:13 2023/11/14

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【工銀金融】網絡保安市場年均增長達13%　微軟又成贏家？

工行 （01398） 旗下美國子企遭受黑客攻擊，擾亂美債市場運作，工行據報急派高層協助子企。晨星最新分析，工行子企受襲非單一事件，網絡安全罪案頻率和規模都在持續上升，預計投放於網絡保安的金額從現時至2027年間，將以每年13%的增幅增長，而微軟（美：MSFT）以相關業務營業額計，為網絡安全市場的龍頭，但市佔率只有4.2%，反映市場目前極為分散。

晨星報告指出，因應雲端使用普及，越來越多的高價值資產存於網絡，2022年因網絡安全罪案所引致的損失達到100億美元以上，較2020年時倍增，而影響逾70萬家企業。惡意軟體、勒索軟體和釣魚攻擊是組織所面臨的三個最常見的威脅。

在資訊安全行業中，晨星覆蓋分析的前10家公司在2022年只佔了整個行業銷售額的21%。撇除大型科企微軟以外，Palo Alto Networks（美：PANW）市佔率最高而專注經營資訊安全的供應商，佔有3.7%的市場份額，其後是Fortinet（美：FTNT）、Splunk（美：SPLK）、Gen Digital（美：GEN）和Checkpoint（美：CHKP）。

晨星續拌，在過去20年，網絡安全支出的增長速度是GDP的3倍，隨著網絡風險形勢變得更加複雜，預計有開開支未來10年都會保持高於GDP增長的速度擴張。

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編輯：麥德銘

美股 網絡保安 工商銀行（01398） 微軟（Microsoft，美：MSFT） Palo Alto Networks（美：PANW） Fortinet（美：FTNT） Splunk（美：SPLK）
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