中國信貸增長平穩　人行降準預期升溫

美元高位遇上阻力，美匯指數未能收復106水平。最近數週聯儲局的言論忽鷹忽鴿，短期似乎計劃按兵不動，但亦不打算扼殺加息預期，以免通脹預期掉頭回升。在此背景下，美元和美債息缺乏方向，投資者正靜待通脹數據以判定經濟前景。總體而言，聯儲局仍在評估需否進一步加息，減息暫時不在考慮當中，美日貨幣政策持續分化，導致美元兌日圓重返去年干預水平，圓匯在151水平趨向波動。

中國公布上月信貸數據，顯示信貸需求復甦仍然比較緩慢，社會融資總額稍為低於預期，新增人民幣貸款總體向好。數據顯示，社會融資需求主要來自政府發債，中長期企業貸款年比延續跌勢，房貸數據有所改善。筆者認為，政府發債增加融資規模加大財政刺激政策，人行需要向市場投放更多流動性，以降低利率上升壓力，未來數月仍有1萬億人民幣政府債發行，降準的可能性正在上升。與此同時，人行已實施的寬鬆政策未有為信貸增長帶來明顯刺激，亦為中國當局加大財政政策的舉動提供更多理據。

責任編輯︰梁浩碩