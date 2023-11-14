【政府工】煮飯畀行政長官全家食 ! 行政長官辦公室請二級家務員(廚師) 最高35,775元

行政長官辦公室最近招聘二級家務員（廚師），職位將按照公務員條款聘用，申請者只需符合以下條件即可申請，並享有月薪由總薪級表第13點（每月港幣30,870元）至總薪級表第16點（每月港幣35,775元），申請截止日期為2023年11月24。不過要留意，工作時間不固定，可能需要在晚間、週末、公眾假期工作，需要入住宿舍，需要穿著制服。工作地點包括香港禮賓府、粉嶺別墅及其他地方。

到底廚師有咩做?













申請人必須： 具有最少九年在大戶家庭／大型飲食機構／酒店擔任廚師職務的經驗，擅長主理中、西菜色；

能操流利粵語和簡單英語，並能閱讀和書寫簡單中文和英文；懂基本電腦文書處理者為佳；以及

在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

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申請方法︰申請表格 [G.F. 340 (Rev.7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。在網上遞交申請的人士，須於截止申請日期後的一星期內把有關的證明文件副本郵寄至下列查詢地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

聯絡地址︰香港添馬行政長官辦公室行政組

查詢電話︰2878 3390

截止申請日期︰2023年11月24日 晚上6時

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責任編輯：陳玉蓮