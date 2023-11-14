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【異動】美聯集團：極力辯護立場、保留挑戰法律程序權利　競委會入稟控美聯、港置涉合謀定佣金比率

股市 22:36 2023/11/14

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【異動】美聯集團跌5%後中途停牌　競委會入稟控美聯、港置涉合謀定佣金比率

競委會周二（14日）入稟起訴美聯集團 （01200） 及旗下地產代理商美聯物業及香港置業，與5名美聯高層，協同制定代理最低佣金率，疑違反「第一行為守則」。美聯集團午後跌5.2%後中途停牌，停牌前報0.55元，成交16.3萬元。

美聯集團周二收市後發公告指，高度重視事件，且一向注重集團營運全面合規，並會極力辯護其立場，目前美聯業務營運及財務狀況維持全面正常，美聯集團周三（15日）復牌。

美聯：保留對法律程序挑戰權利

美聯又稱，保留對法律程序的不同方面提出挑戰的權利，正就法律程序尋求法律意見，將密切監察及就事件進展評估法律程序對集團的潛在影響，「並將繼續探索最能保護本公司持份者價值及維護其員工生計的所有行動途徑」。

入稟狀指，中原集團及美聯集團的高層於2022年10月至12月期間，多次開會就一手物業交易作討論，最終協議中原地產、利嘉閣地產、美聯物業及香港置業均採取同一政策，指示其代理必須在一手物業交易收取最少2%的實收佣金。

中原獲寬待 競委會：不代表完全無法律責任

中原集團旗下的中原地產及利嘉閣地產，與美聯集團旗下美聯物業及香港置業為競爭對手，涉嫌合謀定價，違反競爭法。《競爭條例》「第一行為守則」規定市場參與者之間不得訂立妨礙、限制或扭曲在香港的競爭安排。

對於中原獲競委會寬待，競委會在周二記者會上指出，中原申請寬待政策，並簽訂寬待協議，今次入稟無涉及中原，競委會又稱，中原過程中提供大量資料及協助，大大幫到調查，但提到中原並非完全無需要負擔任何法律責任。

（第二版加入美聯公告）

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責任編輯︰梁浩碩

港股 代理商 美聯集團（01200） 香港置業 中原地產 美聯物業
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