柏斐文被炒引保守黨右派不滿 英揆遭批錯估形勢

英國前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）被辭退後，所屬保守黨右派即開會商議，惟表示未打算即時採取行動。首相辛偉誠（Rishi Sunak）被批評錯估形勢，有國會議員表示已去信黨內委員會尋求不信任動議。

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柏斐文屬保守黨右派主要人物之一，她被辛偉誠辭退後，右派團體召開會議。右派人士明言未打算立即向新內閣施壓，多位柏斐文盟友表示，不滿後者被炒的結果，但強調會上未有討論柏斐文未來。

一名與會議員透露，柏斐文遭辭退後右派質疑現任政府，是否能夠接受脫歐後的英國政治重組局面。

有支持柏斐文的議員表明，辛偉誠錯估黨內形勢及選情，直言柏斐文十分受歡迎，指對方關於親巴勒斯坦示威的言論在選區有支持度，稱辛偉誠的決定是自製麻煩。

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前首相約翰遜（Boris Johnson）支持者的議員詹金斯（Andrea Jenkyns）表示，已去信1922委員會（1922 Committee），尋求發起不信任動議。她指辛偉誠是時候落台，讓位予真正的保守黨領袖。

部分憤怒的柏斐文支持者估計亦會跟隨詹金斯，去信1922委員會。但其他支持者認為，柏斐文此時與辛偉誠決裂為大選後的黨魁角逐鋪路。

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責任編輯：吳漢培